14:06, 4 Gusht 2017

Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka akuzuar koalicionin PAN që po bëjnë përpjekje për ta shtyrë kohën maksimalisht sa i përket zgjedhjes së Kryetarit të Kuvendit, njofton Klan Kosova.

“Është absurditet i llojit të vet që propozuesit që i takon e drejta, të mos vijë në Kuvend dhe të mos e paraqes kandidatin e tyre”, tha ai.

“Këtë të drejtë e ka PAN-i. Pikërisht ata që e kanë të drejtën nuk po vijnë”.

“Kjo është e paprecendentë, nuk ka ndodhur kurrë”, shtoi ai.

Por Konjufca këto veprime të këtij koalicioni ia atribuon, sipas tij, problemeve të brendshme të këtij koalicioni për të cilët Konjufca thotë se nuk mund t’i sigurojnë numrat për Kadri Veselin.

“Në anën tjetër, po të zgjedhet Veseli e rrezikon koalicionin PAN”, tha Konjufca, duke pohuar që me zgjedhjen e Veselit do të ndryshonte ekuacioni, dhe këto janë problemet me të cilat po përballet koalicioni PAN.

“Por është e pandershme të mbetet peng i një emri që është Kadri Veseli”, tha Konjufca.

