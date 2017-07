12:32, 23 Korrik 2017

Liderët e të dyja partive në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë pajtuar në legjislacionin që do të lejojë sanksione të reja për ta ndëshkuar Rusinë për përzierjen e supozuar në zgjedhjet amerikane.

Legjislacioni i ri do ta limitojë fuqishëm aftësinë presidentit Donald Trump për t’i hequr sanksionet kundër Rusisë, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Ai më parë kishte thënë se ka nevojë për një liri veprimi me Kremlinin.

Presidenti do të mund të vë veto ndaj kësaj karte, por nëse do ta bënte këtë atëherë do t’i ngriste edhe më lartë dyshimet se edhe ai është përkrahës ndaj Kremlinit, thonë korrespondentët.

Në anën tjetër, nëse ai nënshkruan, atëherë do të vendoste një legjislacion të cilin e kundërshton vetë administrata e tij.

Interesante