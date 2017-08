15:12, 7 Gusht 2017

Gjykata e Tiranës vendosi ditën e hënë masën e sigurisë “arrest me burg” për Dejvis Rustemajn, i akuzuar si autori i plagosjes së Mariglen Hoxhës pranë “Komunës së Parisit”, në Tiranë.

Në lidhje me këtë ngjarje, mësohet se të arrestuarit, Rustemaj, Kodra, Qose dhe Xheferri, të cilët kishin njohje të mëparshme me Mariglen Hoxhën, e kanë akuzuar atë se nuk kishte reaguar si duhet për vrasjen e djalit të dajës së tij. Kaq ka mjaftuar që një natë para ngjarjes, të akuzuarit janë përleshur fizikisht në sheshin “Nënë Tereza” me Mariglenin dhe konflikti ka vijuar edhe një ditë më pas, teksa e kanë plagosur pranë një kryqëzimi te “Komuna e Parisit”, raporton TCH, transmeton Klan Kosova.

Katër të akuzuarit kanë deklaruar se nuk po e ndiqnin Mariglenin dhe se përballja në kryqëzim ka qenë e rastësishme. Ndaj tyre janë ngritur akuzat e “vrasjes së mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim” dhe “përkrahje e autorit të krimit”.

