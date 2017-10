16:11, 16 Tetor 2017

Policia e Kosovës ka konfirmuar për klankosova.tv se ka ndaluar Deputetin e Kuvendit të Kosovës, nga radhët e Nismas, Milaim Zekën.

Rastin e ka bërë të ditur Zëdhënësi i policisë Daut Hoxha, i cili tha se ndalimi i Zekës është bërë në konsultim me Prokurorinë, transmeton Klan Kosova.

”Mund të ju konfirmoj se sot Policia e Kosovës ka intervistuar personin me inicialet M.Z”.

”Lidhur me këtë rast Policia e Kosoves te gjitha veprimet e mëtejme do t’i ndërmerr në konsultim dhe koordinim me prokurorinë komptentete”, ka thënë Zëdhënësi Hoxha, për klankosova.tv.

