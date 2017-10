19:00, 3 Tetor 2017

Nuk është thënë shumë nga dikush i afërt me familjen Kardashian/Jenner rreth shtatzënisë së Kylie Jenner, transmeton Klan Kosova.

Tani, mikja e mirë e Kris Jenner, Kyle Richards, foli në një intervistë rreth asaj se si ajo mendon se Kylie do të bëjë si nënë.

“Për fat të mirë, Kylie është në një pozicion të mirë financiar dhe mund të kujdeset edhe për këtë fëmijë dhe ka një sistem të pabesueshëm mbështetës me familjen e saj, kështu që ajo do të jetë mirë”, tha ajo për Us Weekly, në lidhje me shtatzëninë e 20-vjeçares.

Foshnja thuhet se është një vajzë dhe vjen në jetë në fillim të vitit të ardhshëm.

Shtatzënia e Kylie nuk është konfirmuar ende nga familja.

