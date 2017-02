9:40, 7 Shkurt 2017

Katy Perry po merr pjesë në Grammys!

Këngëtarja 32-vjeçare konfirmoi lajmin përmes llogarisë së saj në Twitter ku e ka ripostuar një mesazh të Recording Academy.

“E konfirmuar. Katy Perry rikthehet në skenën e Grammys. Mos e humbisni perofmancen e sasj në natën më të madhe të muzikës”, thuhet në mesazh, transmeton Klan Kosova.

Pikërisht këtë mesazh Katy e ripostoi duke e shtuar edhe një emoji me duart lartë.

Sipas Billboard, Katy thuhet se do ta këndoj këngën e saj të re “Chained to the Rhythm”.

Këngëtarët e tjerët të konfirmuar të cilët do të ngjiten në skenën e Grammys për të performuar janë Beyonce, Adele, Bruno Mars, The Weeknd, Kelsea Ballerini dhe Carrie Underwood.

Interesante