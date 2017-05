23:00, 30 Maj 2017

Ariana Grande do të kthehet në Mançester të Anglisë këtë fundjavë për një koncert përfitimi për të mbledhur para për viktimat e sulmit terrorist.

Këngëtarja 23-vjeçare do të bashkohet në skenë me tetë yje të tjerë të mëdhenj, përfshirë Justin Bieber dhe Katy Perry.

Koncerti “One Love Manchester” do të zhvillohet të dielën më 4 qershor në Emirates Old Trafford Cricket Ground dhe biletat do të dalin në shitje këtë të enjte në orën 10:00 të mëngjesit. Fansat që morën pjesë në shfaqjen e Manchesterit të Ariana më 22 maj do të mundë të regjistrohen për bileta falas në koncert.

Koncerti do të transmetohet në BBC Television, në BBC Radio dhe Capital Radio Netëorks për ata që nuk mund të marrin pjesë.

Të gjitha të ardhurat nga emisioni do të shkojnë drejt “We Love Manchester Emergency Fund” të ngritur nga Këshilli i Qytetit të Manchesterit në partneritet me Kryqin e Kuq Britanik.

