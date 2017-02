16:16, 1 Shkurt 2017

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në kryeqytet, kanë larguar përkohësisht nga puna gjinekologun e QMF në.5 në lagjen Dardania, Arsim Gashi.

Shkak i largimit të tij, është papërgjegjësia e vazhdueshme në ushtrimin e detyrës, shkeljes së normave të punës, si dhe kërcënimit direkt serioz që ia ka bërë drejtorit të QKMF-së në Prishtinë z. Rrezart Halili. Drejtori i QKMF-së, këtë kërcënim e ka denoncuar në Polici, njofton Klan Kosova.

Gjithashtu pas vendimit, Gashi ka filluar të kërcënojë edhe Drejtorit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Prishtinë, Arben Vitia, i cili e kishte denoncuar edhe më herët të njëjtin.

Sipas Komunës së Prishtinës, policët e këtij stacioni e kanë marrë me shumë seriozitet rastin. Por, prokurori Musa Mehaj, në të dy rastet e ka liruar me procedurë të rregullt kërcënuesin Arsim Gashi, pavarësisht faktit se kërcënimet kanë qenë të vazhdueshme karshi z. Vitia. Duhet theksuar se rasti i dytë i denoncimit ishte kur Gashi ai ka shkuar në zyrën e drejtorit Vitia dhe ka kërcënuar përsëri duke lënë “porosi” tek asistentja e zyrës.

Kurse Gashi më 31 janar e kishte ndjekur Vitinë teksa ky i fundit bashkë me bashkëshorten po merrnin djalin e tyre nga shkolla. Sipas komunikatës së dërguar nga Komuna e Prishtinës, ai e ka ndaluar dhe në prezencë të familjes e ka sharë, kërcënuar dhe sulmuar fizikisht, duke i dhënë afat 24 orë për ta tërhequr vendimit “ose përndryshe do të bëhet gjaku deri në gju, dhe do të jesh në gjak me mua, e nëse për ‘dërzhavën’ do me hy në gjak me mu, vazhdo”. Edhe pas këtij rasti, Arben Vitia ka njoftuar Policinë, dhe përsëri prokurori i rastit e ka liruar kërcënuesin Arsim Gashi.

Sipas Komunës së Prishtinës, Gashin me tri denoncime për kërcënim brenda një jave, edhe për sulm fizik, prokurori i rastit ka vendosur që ta lë të lirë.

Prej rastit në rast, kërcënuesi Arsim Gashi veç e ka rritur dozën e kërcënimit, duke bërë edhe sulm fizik, e duke paralajmëruar edhe gjakderdhje.

Ata e kanë cilësuar prokurorin, Musa Mehaj, si përgjegjës për çfarëdo pasoje të radhës në këtë çështje, nëse nuk ndërmerr masat e duhura.

