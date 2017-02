15:40, 16 Shkurt 2017

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka treguar përmes llogarisë së tij në Facebook se autobusët e rinj – një pjesë e tyre – do të lëshohen në qarkullim ditën e pavarësisë, të premten me 17 shkurt, njofton Klan Kosova.

“Për nder të ditës së pavarësisë, autobusët e ri lëshohen në qarkullim në linjat 1 dhe 4, nesër me 17 shkurt në ora 06:00”, ka njoftuar Ahmeti.

“Risi do të jetë fakti që linjat do të funksionojnë deri në ora 22:00. Autobusët do të jenë çdo pesë minuta dhe nesër në 9 vjetorin e pavarësisë do të jetë falas për të gjithë”.

