16:09, 7 Janar 2017

Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka bërë të ditur se komuna që ai drejton tashmë ka në dispozicion një kombi bus për transportin e personave me karroca.

“Iveco Bus, prodhuesi i autobusëve të ri për Prishtinën kanë dhënë donacion për komunën tonë një kombi bus të ri për transport të personave me karroca. Kjo do të na jep mundësi që të transportojmë fëmijet me karroca në komunën e Prishtinës në shkollë e sipas nevojave tjera”, ka shkruar Ahmeti në llogarinë e tij në Facebook, transmeton Klan Kosova.

Në postim ai ka bashkangjitur edhe fotografitë e këtij kombi busi derisa ka shtuar se lidhur me këtë shërbim, do të japë më shumë detaje javën që vjen.

