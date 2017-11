10:29, 6 Nëntor 2017

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike, në bashkëpunim me Institutin Demokratik të Kosovës, do të mbajnë nesër takimin e dytë koordinues me kryetarë të komisioneve parlamentare të Kuvendit.

Takimi do të mbahet në orën 13:00.

Temë e këtij takimi do të jetë: procesi i dialogut Kosovë-Serbi, transmeton Klan Kosova.

