Komisioni shtetëror për matjen e territorit të Republikës së Kosovës pritet të mbajë takimin e parë të martën, më 24 janar. Komisioni përbëhet nga ekspertë, të cilët janë deleguar nga institucionet dhe subjektet e ndryshme vendore. Ndërkaq, pritet të ketë edhe ekspertë në cilësinë e vëzhguesit nga faktori relevant ndërkombëtar.

Përfaqësuesit e Qeverisë së Kosovës, thanë se kjo matje nuk do të marrë shumë kohë dhe se me anë të këtij procesi, do t’i jepet një përgjigje profesionale dhe shkencore pyetjes se a ka humbur apo jo territor shteti i Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.

Zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, i tha Radios Evropa e Lirë procedurat e punës në Komision do të përcaktohen nga anëtarët e tij.

“Çështja në fjalë duhet të ri-procedohet sa më shpejt që është e mundur në Kuvendin e Kosovës. Si Qeveri, konsiderojmë se matja e territorit është edhe një mundësi e re për ta zgjidhur një problem shumë të rëndësishëm për qytetarët e Kosovës dhe për vendin tonë, në përgjithësi. Rezultatet e Komisionit nuk duhet të paragjykohen, sepse kemi të bëjmë me ekspertë, me profesionistë të fushës”, tha Abdullahu.

Matja e territorit, është iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por edhe disa deputetëve në pushtet, se me Marrëveshjen për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8 mijë hektarë territor.

