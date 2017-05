16:14, 5 Maj 2017

Me rastin e Javës së Evropës, Komisioni për Integrime Evropiane, në bashkëpunim me GIZ-in, të hënën, organizon tryezën e rrumbullakët “Lidhja e Rinisë me Integrimet Evropiane”.

Ky aktivitet mbahet në Bibliotekën Kombëtare “Pjetër Bogdani”në Prishtinë.

Në këtë aktivitet, do të flasin përfaqësues nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Ambasada Gjermane në Kosovë, Ministria e Integrimit Evropian, si dhe gjashtë përfaqësues të rinj nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, transmeton Klan Kosova.

