16:57, 4 Maj 2017

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-së, kryesuar nga kryetari, Daut Haradinaj, mbajti sot mbledhjen e radhës, në të cilën është shqyrtuar Projektligji për Forcën e Sigurisë së Kosovës.

Me këtë rast, Haradinaj, bëri të ditur se shqyrtimi i 37 amendamenteve të projektligjit është bërë në një varg mbledhjesh paraprake, ndërkaq, qëllimi i takimit të sotëm është procedimi i mëtejmë i projektligjit.

Ai po ashtu sqaroi se me vendimin e sotëm lidhur me këtë projektligj, Komisioni do të përmbushë obligimet e tij kundruall përgjegjësive që ka.

Në favor të procedimit të mëtejmë, në harmoni me Rregulloren e Punës së Kuvendit, përpos deputetit Bojan Mitiq nga Lista Serbe, u shprehën të gjithë deputetët e tjerë të pranishëm.

“Në mbledhje nuk ishte i pranishëm deputeti Rexhep Selimi, por, për qëndrimin e tij lidhur me këtë projektligj bëri të ditur kryetari i Komisionit Haradinaj”.

“Lidhur me këtë, kryetari i Komisionit Haradinaj njoftoi se, deputeti Selimi gjendet për vizitë në Republikën e Shqipërisë, ndërkaq, nëpërmjet telefonit ka deklaruar qëndrimin e tij në mbështetje të procedimit të mëtejmë të Projektligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës’, bëhet e ditur në një njoftim ëpr media, transmeton Klan Kosova.

