7 Tetor 2017

Kombëtarja shqiptare nuk ka shumë kohë që të mendojë për disfatën me Spanjën dhe shumë shpejt nisi përgatitjet për sfidën me Italinë.

Këtë radhë trajneri Panuçi vendosi që të mos i ngarkojë shumë nga ana fizike futbollistët e tij, që duhet të rifitojnë energjitë pas sfidës me Spanjën.

Kombëtarja shqiptare edhe në përballjen me Italinë do të ketë mungesa; atë të Xhakës dhe Llullakut, por asaj i kthehen Mavraj, Roshi dhe Kukeli që nuk ishin në sfidën e Alikantes për shkak kartonash, shkruan Top Channel.

Në Shkodër, kuqezinjtë do të presin Italinë në një ndeshje ku do të kërkojë të blindojë përfundimisht vendin e tretë në Grup. Matematikisht në këtë pikë llogaritë janë ende të hapura, pasi Izraeli është vetëm 1 pikë larg, por ndeshjen e fundit në Grup do ta luajë në shtëpi ndaj Spanjës, që do të shkojë si e kualifikuar, ndërsa që Shqipëria do të luajë me Italinë së cilës minimalisht i duhet një barazim për të diskutuar kualifikimin në fazën e playoffit.

Një situatë kaotike kjo në përfaqësuesen kuqezi, që po kalon një tranzicion jo të lehtë nga De Biazi tek Panuçi, i cili ende nuk ka arritur të konsolidojë një formacion bazë, i kushtëzuar në këto ndeshje të fundit edhe nga mungesat prej kartonave apo dëmtimeve.

Ndeshja mes Shqipërisë dhe Italisë do të luhet më 9 tetor në “Loro Boriçi” në Shkodër.

