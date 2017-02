11:35, 16 Shkurt 2017

Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë Gjeneral Curtis M. Scaparrotti do ta vizitojë të martën Kosovën.

Me këtë rast ai do të takohet me komandantin e KFOR-it, Giovanni Fungo.

Pas takimit, të dy gjeneralët në orën 15:15 do të mbajnë një konferencë për media.

Siç bëhet e ditur në një njoftim për media nga zyra për informim e KFOR-it, komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë Gjeneral Curtis M. Scaparrotti do të flasë mbi misionin e forcave të Aleancës Veri-Atlantike në Kosovë si dhe operacionet e NATO-s në përgjithësi, transmeton Klan Kosova.

Interesante