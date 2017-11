21:16, 1 Nëntor 2017

Kryetari i partisë Zgjidhja, Koço Kokëdhima ka thënë se Qeveria aktuale e Shqipërisë është një qeveri drogmenësh.

Ai tha se debati i tij për kanabisin ka qenë parimor dhe është dakord që të legalizohet lënda narkotike si në mbarë Europën dhe botën.

Kokëdhima ka shtuar se strategjia e qeverisë është e dështuar dhe se kjo është qeveri e kanabisit.

“Dua të mendoj se jeni i keqinformuar ose i keqkuptuar. Debati im për kanabisin është zhvilluar gjatë kohës që kam qenë pjesë e PS. Pasi jam larguar nga PS nuk është se ka pasur diçka shtesë për kanabisin. Dua t’ju kujtoj ju ose të gjithë të tjerëve që mund të jenë të painformuar, I kam ftuar të gjithë: mos shkelni ligjet. Kam mbështetur policinë e shtetit”.

“Sa e sa herë kam shpjeguar se strategjia që mbron qeveria është e dështuar, nuk ka lidhje me atë qe mendon qeveria, por me atë që do qeveria të kuptojnë njerëzit për këtë histori. Kanabizimi i vendit që bëhej nga qeveria, ishin këta përballë nuk ishin fshatarët. Aksioni im politik ishte që PS të mos mbërrinte atje ku mbërriti në një qeveri drogmenësh. Sot socialistët e thjeshtë janë njerëzit më të shqetësuar”, ka thënë ai në Abc News.