21:00, 17 Mars 2017

Ishte dashuri në shikim të parë kur çifti u njoftuan në një ndeshje në Manchester United.

E dy dekada më vonë Victoria Beckham ende mahnitet dhe e adhuron bashkëshortin e saj David, si për herë të parë.

“Ai është shpirti im binjak, Ai është bashkëshort i mrekullueshëm. Ne e kompletojmë njeri tjetrin. Ai me inspiron çdo ditë, si sillet me fëmijët si më trajton mua. Jemi me fat që kemi njeri tjetrin” ka thënë Victoria në një intervistë.

Çifti tashmë kanë familjen me katër fëmijë.