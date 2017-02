20:15, 9 Shkurt 2017

Ministrja për Dialog, Edita Tahiri disa herë u thirrë të dal në foltore të enjtën në Kuvend.

Por, Tahiri u mor me ujdinë për kodin telefonik, i cili sipas saj do të rrezikohej të mirrej, nëse Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, do ta merrte parasysh një letër dërguar nga një deputet i Opozitës.

Pas kësaj, pasoi një heshtje e cila u thye nga deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Aida Dërguti, njofton Klan Kosova.

Ajo i është kundërpërgjigjur ministres duke thënë se nuk është e vërtetë që ajo i ka dërguar një letër të tillë ITU-së, gjë që ka nxitur reagimin e Tahirit e cila kujtoi se nuk përmendi asnjë emër dhe se Dërguti vetë e zbuloi atë që kishte bërë.

Kronikë nga Besnik Tahiri.

