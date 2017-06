10:21, 9 Qershor 2017

Koalicioni PDK-AAK-Nisma dhe partnerët e tjerë kanë njoftuar se, sot, në Sallën e Sporteve “1 Tetori”në Prishtinë në orën 15:00, do ta mbajnë tubimin përmbyllës të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 qershorit.

“Pas një fushate të jashtëzakonshme zgjedhore, të zhvilluar me shumë sukses në të gjitha pjesët e vendit tonë, në këtë njoftim thuhet se përmbyllja e fushatës do të bëhet me këtë tubim madhështor, ku do të marrin pjesë liderët dhe kandidatët për deputetë të këtij koalicioni”, bën të ditur ky koalicion, transmeton Klan Kosova.

