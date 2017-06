20:19, 16 Qershor 2017

Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ka publikuar sot shifrat e ankesave dhe gjobave ndaj partive politike gjatë procesit të fundit elektoral, njofton Klan Kosova.

Koalicioni PAN është shkelësi me i madh i kodit të mirësjelljes me 157 mijë e 700 euro, i pasuar nga koalicioni LAA me 71 mijë e 700 dhe Lëvizja Vetëvendosje me 66 mijë.

Kronikë nga Fillojetë Konjuhi.

klankosova.tv

Interesante