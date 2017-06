10:45, 9 Qershor 2017

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, konsideron se fushata që po bëhet për zgjedhjet e së dielës është paqësore dhe se premtimet janë “më për toke” se për zgjedhjet tjera.

Por eskalimi më i madh në këtë fazë është ndërhyrja e Serbisë në fushatë si dhe siç thonë satelitit paramilitar dhe politik – Listës Serbe, transmeton Klan Kosova.

Aty thuhet se qytetarët serbë në Kosovë të cilët nuk janë gati t’i nënshtrohen Beogradit po terrorizohen.

“Subjektet politike serbe që udhëhiqen nga z. Petroviq, Rashiq, Jabllanoviq, Petkoviq etj. janë shënjestruar nga Beogradi dhe Lista Serbe për linçim moral, politik dhe kombëtar duke ua pamundësuar bërjen e fushatës sipas rregullave të KQZ – së”.

“KMDLNj kohë më parë ka raportuar për terrorizimin e anëtarëve të Partisë Liberale Serbe, të anëtarëve të partisë së z. Rashiq dhe z. Jabllanoviq duke i larguar nga puna, duke i pezulluar nga puna. Më pas duke ua ndërruar vendet e punës dhe duke i dërguar në Serbi ndonëse këta janë qytetarë të Republikës së Kosovës dhe se i përgjigjen ligjeve të Kosovës”.

Ata thonë se i janë drejtuar Prokurorisë së Shtetit të veprojë në përputhje me ligjin në mënyrë që të mbrohet qytetari dhe vullneti për votim të lirë gjatë tërë procesit zgjedhor por duket se nuk ka asnjë veprim nga Prokuroria e Shtetit që do t’i ndiqte shpërdoruesit e votës, shantazhuesit me emër dhe mbiemër duke krijuar kushte të barabarta për të gjithë votuesit.

“Votuesit serbë që nuk e duan Listën Serbe vazhdojnë të terrorizohen nga shteti i Serbisë por për habi nuk po mbrohen as nga shteti i Kosovës!”.

“Lista Serbe, si formacion paramilitar dhe parapolitik i Serbisë në Kosovë e refuzon njohjen e shtetit të Kosovës, e kundërshton formimin e ushtrisë së Kosovës, përdor fjalor dhe ikonografi shoveniste duke nxit urrejtje në baza etnike sikur se Kosovën e njeh vetëm si pjesë të Serbisë ndonëse paguhet nga Buxheti i Kosovës”.

“Nëse kemi parasysh të gjitha këto fakte e sidomos zhvillimet e fundit, KMDLNj vlerëson se janë krijuar të gjitha kushtet që Lista Serbe të ndëshkohet duke e përjashtuar nga votimi, sikur që edhe të shlyhet nga regjistri i subjekteve politike ndërsa”, thuhet në një komunikatë të tyre.

“Prokuroria e Shtetit duhet të ndërmarrë veprime ligjore të cilat deri më tani kanë munguar”.