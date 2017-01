11:04, 10 Janar 2017

KMDLNJ ka reaguar për seancën që do të mbahet sot për arrestimin e Ramush Haradinaj më 4 janar në Francë.

Sipas KMDLNJ-së seanca që do të mbahet sot është vazhdimësi e seancave të jashtëzakonshme paraprake që nuk kanë prodhuar asnjë rezultat përveç fyerjeve, akuzave dhe kundërakuzave si dhe rritjes së rreme të adrenalinës patriotike.

Pikërisht mungesa e një patriotizmi të vërtetë, dashurisë dhe përkushtimit për shtet dhe qytetarët e tij, prodhojnë situata kaotike dhe seanca të jashtëzakonshme krejtësisht të pafuqishme, të padobishme dhe të dëmshme, njofton Klan Kosova.

Sipas tyre, vetëm drejtësia e pavarur, serioziteti shtetëror dhe përkushtimi qytetarë janë mbrojtje e Ramush Haradinaj dhe të tjerëve të arrestuar.

Ata kanë cilësuar se Haradinaj do të lirohet por situata nuk do të ndryshojë aspak. Sipas tyre, individin e mbron shteti sikur që edhe individi, me sjellje në përputhje me ligjin, e mbron shtetin. Këtë gjë KMDLNJ e cilëson si standard demokratik të njohur dhe të pranuar ndërkombëtarisht dhe sipas tyre Kosova është ende larg përmbushjes së këtij standardi e për këtë arsye me raste të tilla si të Haradinaj do të përballemi edhe në të ardhmen.

