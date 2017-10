11:03, 19 Tetor 2017

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut (KMDLNj) vlerëson se fushata e zgjedhjeve lokale të 22 tetorit, ishte fushatë më e mirë se herave të kaluara, më e qetë dhe më e organizer deri më tani.

Përjashtuar disa incidente që nuk ndërlidhen me fushatën por me karakterin e personaliteteve, fushata ishte e qetë, pa tensione, pa fyerje dhe shumë më e pranueshme, krahasuar me ato paraprake.

Megjithatë sipas KMDLNj-së, gjatë kësaj fushate vërehej mungesa e posterëve të shumtë gjë që praktikohej edhe kohë më parë, periudhë ajo kur edhe kishte ankesa të shumta për grisjen e tyre, njofton Klan Kosova.

Sipas komunikatës së dërguar thuhet se kandidatët për kryetarë të komunave dhe asamblistë, investuan më shumë mjete materiale për promovimin e tyre duke përdorur mediat e shkurara si dhe rrjetet vizuale.

Kjo nënkupton se janë shpenzuar shumë më shumë mjete financiare se në zgjedhjet e kaluara por se këto shpenzime janë bërë në mënyrë më të sofistikuar mbase për t’i fshehur burimet e financimit të fushatës për subjektet garuese.

Barrën kryesore e kishin liderët e subjekteve politike që nuk lanë gurë pa lëvizur për të siguruar vota.

KMDLNj thotë se po ashtu keqpërdorimi i fëmijëve, resurseve institucionale ishin më të pakta se në të kaluarën dhe PZAP ishte efikas në shqiptimin e dënimeve në rast se dëshmohej se ishte bërë shkelje e rregullave të fushatës.

Si përfundim në raportin e KMDLNj-së sa i përket procesit të rrjedhjes së fushatës zgjedhore thuhet se ishte i theksuar një tensionim midis subjekteve politike serbe për shkak të ndërhyrjes flagrante të Serbisë për fushatën e mbase kjo do të përsëritet edhe ditën e votimit, transmeton Klan Kosova.

