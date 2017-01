18:05, 9 Janar 2017

Menaxheri i Liverpool, Jurgen Klopp ka konfirmuar se mesfushori Philippe Coutinho do të rikthehet në ndeshjen kundër Southampton në EFL Cup.

Ai do të rikthehet pas gjashtë javëve qëndrimi jashtë fushave për shkak të një lëndimi me ligamentet që e kishte pësuar kundër Sunderland me 29 nëntor.

“Mendoj se Phil është plotësisht gati për të qenë pjesë e skuadrës. Kuptohet se ai do të luajë disa minuta. Varet krejt se si do të shkojë ndeshja”.

“Ka qenë për gjashtë ose shtatë javë jashtë. Është gjatë. Por që nuk është marrë asnjë vendim deri tash”, ka thënë Klopp.

Para se ta pësonte lëndimin Coutinho ka kaluar një sezonë shumë të mirë, me formë të lartë, duke shënuar gjashtë gola dhe duke bërë pesë asistime në 14 paraqitje.

Interesante