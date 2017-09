22:03, 29 Shtator 2017

Liverpool do të garojë me Tottenham në tentimin për të nënshkruar me talentin e ri të Werder Bremen, David Philipp.

Mesfushori 17 vjecar vuri në pah aftësitë e tij me paraqitje të shkëlqyera për U-17, edicionin e shkuar të Bundesligës, duke shënuar 18 gola në 21 paraqitje.

Me kontratën që i skadon verën tjetër, Philipp ka shënuar dy gola dhe ka dhuruar katër asiste për U19 e Bremen këtë edicion.

