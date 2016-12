19:41, 29 Dhjetor 2016

Jurgen Klopp ka folur në lidhje me gjendjen e futbollistëve të tij të lënduar.

Liverpooli do të ndeshet në ndeshjen e ardhshme ndaj Manchester Cityt, ndeshje kjo që zhvillohet të shtunën nga ora 18:30 në Anfield.

Megjithatë, trajneri i ‘Reds’ duhet të bëjë pa mungesat e dy nga yjet kryesore të skuadrës, Philippe Coutinhos dhe Joel Matip, shkruan albeu.com

“Ai [Coutinho] është në rrugë të mirë, por i nevojitet ende kohë. Ashtu edhe Matip”, ka deklaruar Klopp në konferencën për shtyp.

“Por loja me Cityn, me siguri, është shumë herët, dhe në qoftë se loja ndaj Cityt është shumë herët, atëherë unë jam goxha i sigurt se edhe loja me Sunderland është shumë herët”, ka thënë në fund trajneri gjerman.

