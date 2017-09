0:13, 6 Shtator 2017

Lëvizja për Bashkim gjatë ditës së sotme ka bërë të ditur se është larguar nga koalicioni PAN.

Avni Klinaku nga kjo parti ka thënë se për këtë vendim, koalicionin ku më parë bënin pjesë, e kanë njoftuar vetëm përmes mediave.

“Partnerët e koalicionit janë njoftuar vetëm nëpërmjet mediave pasi opinioni duhet ta di por koalicioni ynë edhe në zgjedhjet e kaluara nuk ka funksionuar mirë”.

“Nuk kemi pasur raporte normale, nuk jemi takuar asnjëherë pas zgjedhjeve andaj nuk kemi ndier obligim t’i njoftojmë drejtpërdrejtë”.

Klinaku që ishte i ftuar në Ballë për Ballë në Klan Kosova ka treguar edhe për marrëveshjen që kishin me koalicionin PAN dhe çka përfitonte Lëvizja për Bashkim nga kjo marrëveshje.

“Ka ekzistuar një marrëveshje, kjo ka ardhur si rezultat i koalicionit të ashtuquajtur të madh, është nënshkruar marrëveshja për një ministri dhe dy zëvendësministra”.

“Ne jemi të bindur se edhe pas deklaratës tonë ata do të në ftojnë prapë po kjo nuk është me rëndësi për ne, më me rëndësi është ecja e Kosovës se sa një Ministri e Lëvizjes për Bashkim”.

Sipas tij, Qeveria e ardhshme do të krijohet por se e njejta nuk do të jetë e mirë për Kosovën.

“Qeverisja e ardhshme do të ketë vështirësi shumë të mëdha, problemi i madh do të jetë në aspektin kombëtar, për shkak të Listës Serbe”.

“Qeveria do të bëhet po një qeveri jo e mirë për Kosovën”.

Ai ka pasur edhe kritika për LDK-në dhe Vetëvendosjen.

“Edhe Vetëvendosja edhe LDK-ja pas zgjedhjeve është dashur të mendojnë për një Qeveri gjithëpërfshirëse që të përfundojë sfidat e mëdha që Kosova ka përpara si Demarkacioni, Ushtria e të tjera por ata nuk kanë dashur as të dëgjojnë”.

