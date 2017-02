18:09, 17 Shkurt 2017

Drejtori i Informacionit në Klan Kosova, Gazmend Syla, në Info Magazine, ka folur për sfidat që nga fillimet e punës në televizion.

Ai ka thënë se ideja e Klan Kosovës ka qenë të jetë krejt ndryshe nga televizionet tjera.

“E kemi nisur punën me zero ditë përvojë televizive. I vetmi me përvojë ka qenë shefi, Armand Shkullaku. Unë nuk e kam ditur as të ndërtoj listën e lajmeve në fillim. Por kemi dashur të sjellim dicka të re. Dhe këtë e kemi bërë duke e parë të vjetrën që e kanë bërë të tjerët. Shpeshherë kolegët tanë nuk na kanë kuptuar, për mënyrën se si ne e konceptonim edicionin e lajmeve. Por për ne synimi ka qenë që të jemi të ndryshëm”.

Syla në njëfarë mënyrë u ka kërkuar falje gazetarëve dhe kameramanëve për punën e madhe që është kërkuar nga ta, shpesh jashtë orarit.

“Ndoshta në momente ndjehem keq se i kam munduar shumë stafin i cili ka qenë nën menaxhimin tim. I kam lodhur nëpër terrene. Shpesh më kanë pyetur cfarë note kam pasur në gjeografi. Por nëse është keqtrajtuar stafi në këtë nivel, është mirëtrajtuar në nivelin profesional”.

Ai më tutje ka shprehur mospajtimin e tij me klimën gazetareske në vend, që për shkak të mosrregullimit dëmton në një mënyrë a tjetër prodhimin e Klan Kosovës.

“Klan Kosova prodhon shumë. Dhe tash teknologjia e ka mundësuar që prodhimet tona për pak minuta të shpërndahen në krejt botën. Normalisht që kjo po na dëmton. Kemi edhe portalin që kryen punën e vet dhe lancon produktet tona. Por ndoshta sa është i mirë për ne, po aq është u dobishëm edhe për të tjerët, që e shohin si një lloj hambari”.