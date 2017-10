14:32, 3 Tetor 2017

Departamenti i Policisë Metropolitane i Las Vegas, ka vënë nën hetime veturën e llojit Hyundai Tucson, të cilën mund ta shihni në fotografi.

Ky hetim është duke u zhvilluar në lidhje me incidentin e sulmit të fundit vdekjeprurës me revole në Las Vegas Boulevard, shkruan Epa.eu, transmeton Klan Kosova.

Mbi 500 njerëz janë raportuar të plagosur në festivalin Route 91 Harvest, ndërsa raportohet për 59 të vdekur.

Policia tha se një i dyshuar i identifikuar si një banor vendas, i cili nuk u emërua, ishte qëlluar dhe vrarë nga oficerët.

Autoritetet e Las Vegas, ende po kërkon një shok që udhëtonte me të dyshuarin si një ‘person me interes’ në lidhje me rastin e vrasjes masive, transmeton Klan Kosova.

