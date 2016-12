20:30, 24 Dhjetor 2016

I pasur me përbërës ushqyes dhe shërues, asparagusi që moti është i njohur si pastrues i organizmit.

Kjo perime me kalori të ulëta është e pasur me vitaminat B6, B9, A, C, K dhe E, me mineralet: kalcium, magnez, zink, selen, bakër, mangan, fosfor, hekur, fibra dhe proteina, transmeton Femina.al, përcjellë Klan Kosova.

Përveç kësaj përmbanë edhe shumë krom, i cili e zvogëlon ndjenjën e urisë, me ç’rast u rekomandohet kryesisht femrave të cilat kanë probleme me peshën e tepërt.

Asparagusi stimulon largimin e toksinave, e lehtëson urinimin, zvogëlon kolesterolin në gjak dhe shtypjen e gjakut, dhe e përmirëson punën e zemrës.

Njëkohësisht, pasi që është i pasur me kalcium, e lehtëson humbjen e këtij minerali nga eshtrat. Përveç kësaj përmbanë edhe glutatin – një antioksidant i fuqishëm i cili e mbronë organizmin nga radikalet e lira të cilat e përshpejtojnë plakjen.

