13:58, 21 Prill 2017

Më poshtë ju sjellim fotografi të disa kafshëve shtëpiake të cilat janë më tolerante se të tjerët, veçanërisht me fëmijët1

Nga qentë që përdoren si pllaka, në macet për t’u ngjyrosur, transmeton Klan Kosova.

Ky koleksion i fotografive do t’ju bëj të qeshni me lot, por gjithashtu do të shërbejnë si kujtim i ëmbël i lidhjes mes fëmijës dhe kafshëve të tyre!