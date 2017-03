17:00, 27 Mars 2017

Të gjitha gratë kanë dëshirë të kenë flokë të bukura.

Por jo gjithmonë një gjë e tillë është e mundur, pasi kujdesi për flokët shpesh herë kërkon shumë më shumë vëmendje se sa ne i kushtojmë.

Poashtu ne bëjmë gabime të ndryshme në përkujdesjen e flokëve, si përdorimi i tepruar i tharëses së flokëve, përdorimi i kemikalieve të ndryshme e poashtu edhe tretmaneve jo të duhura për llojin e flokëve që kemi, transmeton Klan Kosova.

Por a e dini se flokëve tuaja mund të ua ktheni shkëlqimin dhe t’i bëni ato që të duken bukur vetëm me një maskë natyrale, pa shumë shpenzime dhe krejt këtë ta realizoni në shtëpinë tuaj?

Maska që do ta gjeni më poshtë do t’i bëjë flokët tuaja që të duken më bukur por edhe do të forcojë rrënjët tuaja, në mënyrë që të pengohet kështu edhe rënia e tyre e vazhdueshme, transmeton Klan Kosova.

Përbërësit kryesorë të kësaj maske janë mjalta dhe kanella. Të dyja këto produkte ofrojnë përfitime shumë të mëdha si për flokët ashtu edhe për lëkurën e kokës.

Si mjalti, ashtu edhe kanella gjendet pothuajse në secilën shtëpi dhe nuk janë shumë të shtrenjta.

Kjo maskë poashtu mund të përdoret në të gjitha llojet e flokëve, si të thata, të yndryshme, të zakonshme e të dëmtuara, transmeton Klan Kosova.

Përbërësit:

1 lugë çaji kanellë

Gjysmë filxhani vaj ulliri

1 lugë çaji mjaltë

Përgatitja:

Vendoseni vajin e ullirit në një fëltere të nxehtë dhe lëreni të nxehet, më pas largojeni nga shporeti dhe vendoseni në një enë. Më pas shtojeni edhe kanellën dhe mjaltën. Përzieni të gjitha mirë me një lugë derisa të krijohet një masë homogjene.

Përdorimi:

Vendoseni këtë maskë në lëkurën e kokës tuaj duke e përdorur një brushë. Procesi duhet të jetë kështu: fillimisht ndani flokët tuaja me një krehër, dhe vendoseni maskën duke filluar nga poshtë, lartë.

Lëreni maskën të veprojë për 15 minuta. Më pas lani flokët tuaja me shamponin e zakonshëm.

Këtë maskë përdoreni çdo ditë për një javë rresht. Shumë shpejt do të shihni rezultatet e para!

