21:04, 25 Dhjetor 2016

Çifti i njohur Blero dhe Afrona kanë vendosur që të martohen.

Kështu të paktën dëshmon një fotografi e publikuar nga e dashura e këngëtarit Blero, Afrona Dika të cilën dhe e ka shoqëruar me një mbishkrim të çuditshëm por që lë të nënkuptohet çdo gjë, njofton Klan Kosova.

Siç duket, këngëtari i ka propozuar martesë të dashurës së tij tashmë të njohur Afronës, pasi ajo në mbishkrimin që ka bërë e konfirmon një gjë të tillë.

I said: YES ❤️💍 A photo posted by Afrona Dika (@afronadika) on Dec 24, 2016 at 2:23pm PST

E veshur me një kostum të kuq, që simbolizon ngjyrën e dashurisë dhe me një trëndafil në duar, Afrona ka thënë ‘’I Said Yes’’ gjë e cila konfirmon se ajo dhe këngëtari Blero do të martohen së shpejti, njofton Klan Kosova.

Por se çfarë do të ndodhë, pritet të shohim në ditët në vazhdim!

