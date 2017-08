22:05, 23 Gusht 2017

Hiti i vitit 1983 nga Bonnie Tyler ka thyer rekordin e këngës “Despacito” gjatë eklipsit të plotë diellor të hënën.

Edhe pse kulmi i suksesit të saj ishte në vitet ’80, ajo arriti të merrte vëmendjen e të gjithëve me këngën ‘Total Eclipse of the Heart.’

“Unë kurrë nuk lodhem duke e kënduar këtë këngë”, ka thënë këngëtarja Bonnie Tyler për Good Morning America, pak para se të këndonte këtë këngë në bordin e një anijeje udhëtimi në lindje të Bahamas.

Interesante