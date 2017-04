21:57, 17 Prill 2017

Kina i ka dërguar administratës së Donald Trump ‘sinjale pozitive’ se do të rrisë sanksionet ekonomike në mënyrë që t’i bëjë presion aleatit – Koresë Veriore në tërheqjen e zhvillimit të armëve bërthamore dhe raketave.

Ky kërcënim ka rritur mundësinë e një përballjeje ushtarake me SHBA-në, bën me dite Departamenti Amerikan i Shtetit, shkruan USA today, transmeton Klan Kosova.

“Kemi pranuar një sinjal pozitiv të Kinës por që do të merr kohë”, ka thënë Susan Thorton –asistente e sekretarit për Azinë Lindore dhe Paqësorë.

“E dini nëse presioni ekonomik nxjerr rezultat deri sa punohet”, ka shtuar ajo.

Diplomatët amerikanë do të takohen me ata kinezë dhe aleatët e SHBA në Kombet e Bashkuara në këtë muaj për të diskutuar rreth çështjes së fundit. Por nëse Kina dështon të bëjë presion mbi Korenë Veriore, atëherë thuhet se SHBA do ta bëjë këtë e vetme.