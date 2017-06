15:24, 21 Qershor 2017

Kina ka ftuar për vizitë, Ivanka Trump,vajzën e Presidentit amerikan, Donald Trump, dhe dhëndrin e tij, Jared Kushner, për të vizituar Pekinin gjatë këtij viti.

Kështu ka deklaruar një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë.

Me këtë rast, Kina duket se ka për qëllim thellimin e bashkëpunimit me çiftin me më ndikim të SHBA-ve i cili luajti rol në samitin e parë në mes të Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping në prill ku edhe e u vendos një ton i përmirësimit të marrëdhënieve midis dy ekonomive më të mëdha të botës, raportojnë mediat e huaja, transmeton Klan Kosova.

Kushner, këshilltar i lartë që hyri në Shtëpinë e Bardhë pa përvojë qeveritare, është caktuar për t`u marrë me diplomacinë e paqes në Lindjen e Mesme dhe do të vizitojë rajonin këtë javë për bisedime me udhëheqësit izraelitë dhe palestinezë.

Ndihma për të menaxhuar marrëdhëniet me Kinën është një pjesë tjetër e portofolit të politikës së jashtme të tij.

Interesante