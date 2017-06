19:42, 9 Qershor 2017

Jimmy Kimmel do të rikthehet sërish si moderator në ceremoninë e 90-të të çmimeve Oscar.

Ai do të bashkohet me producentët Michael De Luca dhe Jennifer Todd, që kishin punuar me të në ceremoninë e fundit.

Kimmel u vlerësua shumë me paraqitjen e tij, në të cilën mbrëmje ndodhi gafa më e madhe në histori të Oscars, ku çmimi kryesor i ishte dhënë gabimisht filmit La La Land, në vend se t’i jepej filmit Moonland.

Lajmi që Kimmel do të jetë prezantues është i befasishëm pasi që zakonisht publikimi i preznatuesit bëhet gjatë muajit nëntor.

