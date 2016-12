22:00, 22 Dhjetor 2016

Ylli televiziv, 36 vjeçare, Kim Kardashian është takuar me avokaten e divorceve, Laura Wasser – edhe pse nuk dihet në qoftë se Wasser do ta përfaqësoj Kimin – siç duket për të realizuar hapat e parë për t’i dhënë fund martesës dyvjeçare me Kanye.

Sipas burimeve të Life & Style, Kim ka marrë vendimin që të ndahet nga Kanye West ngaqë nuk mundet ta ndihmoj me atë nga, siç është thënë, vetë shkatërrimi.

Pas javëve të fundit që Kanye kaloi në spital, për shkak të problemeve me shëndetin mendor, Kim ka vlerësuar që po merr vendimin e drejtë për familjen e saj.

