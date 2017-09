19:00, 25 Shtator 2017

Gjatë 10-vjetorit të “Keeping up ëith The Kardashians”, Kim Kardashian foli për kohën kur ajo mendoi se dështoi gjatë shtatzënisë me vajzën e saj North, transmeton Klan Kosova.

Menjëherë pasi Kim mbeti shtatzënë në vitin 2012, asaj iu tha se fëmija nuk kishte rrahje zemre, por të nesërmen gjithçka ndryshoi.

“Isha aq e frikësuar, pata shumë dhimbje, në një moment mendova se po abortoja, kam qenë e sigurt për këtë”, tha 37-vjeçarja. “Nuk e dija se çfarë po ndodhte, mjeku më tha: ‘nuk ka rrahje të zemrës, keni pasur një abort’.

“Pastaj kur shkova në mëngjes, ai më tha: ‘ka rrahje zemre nuk keni dështuar’, dhe unë isha si: ‘o Zoti im, kjo është një shenjë, faleminderit. Kourtney ishte e vetmja që e dinte për këtë. Ajo dhe Kanye, sepse ishim në Miami”, shtoi ajo.

Interesante