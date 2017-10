8:22, 30 Tetor 2017

Kim Kardashian dhe motrat e saj duken shumë të pakënaqura me sjelljen e Scott Disick, transmeton Klan Kosova.

Gjatë “Keeping Up With The Kardashians” në natën e së dielës, Kim dhe motra e saj Kendall Jenner e kritikuan Scott-in për shkuarjen e tij në Kanë në muajin maj me Bella Thorne, në të njëjtën kohë me Kourtney Kardashian dhe Younes Bendjima.

“Ata dukeshin shumë të dëshpëruar në aeroport. Kjo nuk duket gjë e mirë për Scott”, i tha Kim, Kendall në një bisedë telefonike.

Kim vazhdoi të shpjegojë më tej frustrimin e saj gjatë episodit: “Unë mendoj se është e qartë për të gjithë që Scott e bën këtë vetëm për të provokuar Kourtney dhe kjo duket me qëllim të keq. Është kaq qesharake”.

