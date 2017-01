21:15, 6 Janar 2017

Ylli televiziv, Kim Kardashian ka thyer heshtjen kështu duke folur për herë të parë rreth grabitjes që i kishte ndodhur në Paris.

Në një videoklip prej 30 sekondash Kim flet për natën e tetorit, duke treguar që grabitësit kanë tentuar ta gjuajnë me armë në shpinë.

“Nuk kisha rrugëdalje. Shqetësohem vetëm kur e mendoj ngjarjen” ka thënë Kim.

Përveç kësaj në këtë videoklip shihet Kim teksa merr një telefonatë ku kupton që bashkëshorti i saj Kanye West është pranuar në spital.

Këto ngjarje shokuese për familjen Kardashian do të paraqitet në “Keeping Up With The Kardashians”, transmetimi i të cilit fillon në muajin mars.

