8:36, 19 Janar 2017

Filmi i famshëm Ocean’s Eight, tani do të vijë me një kastin të tërin gra, e në mesin e tyre edhe Kim Kardashian, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Ylli i shfaqjes televizive dhe motra e saj Kendall Jenner, do ta kenë nga një paraqitje të shkurtë në këtë film.

Ky do të jetë filmi i katërt i franshizës Ocean në 17-të vjet, dhe vjen pas serive Ocean’s Eleven, Twelve and Thirteen.

Kardashian dhe Jenner, janë fotografuar në New York të hënën, menjëherë pasi kanë kryer skenat e xhirimit për filmin e ri.

Interesante