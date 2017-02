12:30, 3 Shkurt 2017

Kim Kardashian po merr këshilla bukurie nga presidenti i ri amerikan, Donald Trump?

Është vetëm një pyetje që shumë fansa të saj e kanë bërë me sarkazëm, pasi Kardashian është parë më lëkurën e saj në ngjyrë pothuajse të portokalltë, që edhe ngjan shumë me ngjyrën e lëkurës së Trump.

Kardashian është parë me lëkurë të nxirë, që dukej më shumë si ngjyrë portokalli, derisa po largohej nga Gjykata në Neë York ku po jepte deklaratën e saj për vjedhjen që i kishte ndodhur në Paris.

Pavarësisht ngjyrës së lëkurës, ylli Kardashian dukej mrekullueshëm, ani pse kishte qëndruar nëntë orë brenda Gjykatës për të dhënë deklaratën e saj, transmeton Klan Kosova.

Ajo kishte zgjedhur një palltë të zezë të gjatë, me një palë çizme me lëkurë kafshe e e kishte kombinuar me grim neutral.

Interesante