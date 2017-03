16:30, 27 Mars 2017

Kim Kardashian West është duke provuar që të mbesë sërish shtatzënë, për tu bërë nënë për herë të tretë.

“Unë dëshiroj që fëmijët e mi të kenë edhe një motër ose vëlla, por momentalisht mjekët më kanë thënë se kjo gjë nuk është e sigurt për shëndetin tim”, ka thënë ajo në promon më të re të reality-show “Keeping Up With the Kardashians”, transmeton Klan Kosova.

Ylli Kardashian tashmë është nënë e dy fëmijëve, North që tashmë është tre vjeçare dhe djalit Saint që është 1 vjeçar.

Bashkëshortja e reperit, Kanye West i ka bërë publike edhe më herët problemet e saj me shtatzëni dhe vështirësitë lidhur me këtë.

Por kjo deklaratë është hera e parë që ajo e ka pranuar se është duke provuar të ketë edhe një fëmijë, të tretin me radhë.

