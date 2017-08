13:00, 25 Gusht 2017

Kim Kardashian nuk e ka zakon të imitoj yjet e tjera, mirëpo për numrin e shtatorit të “CR Fashion Book”, 36 vjeçarja ka bërë një përjashtim.

Bukuroshja është veshur si reperja e famshme Lil’ Kim.

Me parukë rozë, me bikini rozë dhe me çizme rozë, Kim Kardashian shfaqi linjat fantastike.

Fotot i publikoi vetë ajo në faqen kimkardashianwest.com, ditën e mërkurë.

