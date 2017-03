21:30, 30 Mars 2017

Tashmë e ka bërë të ditur që dy shtatzënitë e saja ishin mjaft të vështira.

E tani Kim Kardashian ka treguar që do të operohet në mënyrë që të mbetet shtatzënë përsëri.

Gjatë një episode të “Keeping Up With The Kardashians”, Kim i tregoi familjes së saj për planet për një shtatzëni të tretë.

“Më duhet të bej një ndërhyrje kirurgjike në mënyrë që të bëj gati mitrën, sepse dua të kem edhe një fëmijë. Duhet të pastrohet mitra dhe të bëhet një vrimë, megjithatë do të jetë shtatzëni me rrezikshmëri të lartë” ka thënë Kim.

Tutje ajo ka shpjeguar që dëshiron që fëmijët e saj të kenë sa me shumë motra e vëllezër, dhe dëshiron të bëj gjithçka që ta realizoj këtë.

