15:40, 18 Tetor 2017

Kim Kardashian dhe motra e saj Kourtney, edhe pse herët, dolën për ta blerë pemën e Krishtlindjeve, në fshatin Westlake, Kaliforni.

Yjet televizive kishin edhe kamerat me vete për të filmuar skena për një episod të ardhshëm të “Keeping Up with the Kardashians”, transmeton Klan Kosova.

Edhe pse Kim dhe Kourtney janë parë shpesh në publik kohëve të fundit, motrat e tyre shtatzëna, Kylie dhe Khloe kanë mbajtur një profil të ultë.

Interesante