23:00, 8 Nëntor 2017

Caitlyn Jenner dhe Kim Kardashian nuk kanë folur për një vit, këtë e zbuloi vetë Caitlyn gjatë një fjalimi në “Cambridge Union”.

“Ka qenë pak e vështirë gjatë dy viteve të fundit me Kardashianët”, i tha 68-vjeçarja turmës.

“Të jem e sinqertë, nuk flas me to më. Me Kim s’kam folur për një vit. Ato s’më duan mua në jetën e tyre, më përplasen shumë keq. Është shkatërruese kur fëmijët tuaj bëjnë këtë gjë. Më të vërtetë jam e lënduar. Nuk e di çfarë mban e ardhmja. Do ta shohim”.

Interesante