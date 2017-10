16:30, 7 Tetor 2017

Pas lajmërimit që “Sex and The City 3” nuk do të realizohet, u përfol shumë që kjo po ndodh për shkak të kërkesave të larta të Kim Cattrall, e cila luan rolin Samantha, në serial dhe në dy filmat paraprak.

E Cattrall ka thënë qe asnjëherë nuk ka qenë problemi tek kërkesat e saj, mirëpo thjesht ka qene “Samatha” për një kohë të gjatë dhe dëshiron të mos kthehet më tek ai rol.

Ajo ka shtuar që tashmë ka kaluar në një fazë tjetër jetësore.

Ajo ka folur edhe për raportet me aktoret e tjera të serialit, duke lënë të kuptohet që nuk janë shumë të afërta.

